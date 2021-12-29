深水埗住所洗手盆驚現不明生物掙扎 網民勸：污糟成咁清潔吓啦

撰文：OTT
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有一位深水埗居民於社交網貼出一短片，可見片中的洗手盆中驚現一隻不明生物，露出疑似抓手不斷向上爬。網友看了短片都驚呼嘔心，其指不解為何洗手盆有這麼多污漬，有人則建議倒入漂白水處理。