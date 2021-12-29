黎姿張栢芝罕有同框 網民驚訝：黎姿睇落後生多了！

撰文：OTT
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黎姿今日（29日）於社交網上載了和張栢芝的影片，並留言指和張栢芝聊天是一件很享受很開心的事。網民都大讚兩位女神很有氣質，而黎姿保養得很好，睇落好後生！