小情侶當街鬧分手　男子下跪嚎哭自摑十幾巴求復合

撰文：林穎嵐
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較早前臉書瘋傳一段影片，兩名操國語的學生在街上吵架疑似鬧分手，男生跪在地上與女方大吵，並嚎哭大喊「你為什麼這樣？」。影片引發網民熱議，有人留言指「男生也太慘了吧」。