元朗嚴重車禍恐怖現場影片曝光　車頭粉碎女司機昏迷

撰文：林穎嵐
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元朗發生嚴重車禍，今日(12日)傍晚6時許，一輛私家車沿元朗合財街行駛，至近元朗街市對開失控剷上行人路，多名途人走避不及受傷，肇事女司機一度昏迷車內。