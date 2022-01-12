ViuTv女團造型｜粉衫紅褲撞到七彩 網民：搵人救吓個時尚災難

撰文：OTT
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《全民造星IV》女團COLLAR成員今日（12日）公布。各成員於記者會亮相時造型相當「獨特」，網民笑言So Ching粉衫紅褲撞到七彩，Winka髮型「老土」，稱「搵人救吓個時尚災難」！