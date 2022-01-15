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訂閱《香港01》周報
兒患精神病多年未能對話 八旬肝癌母親棺材中道歉：我是壞母親
撰文：
陳芷慧
出版：
2022-01-15 19:33
更新：
2022-01-15 19:33
記者問她：「死，你真的一點兒也沒有懼怕嗎？」患上末期肝癌的承君搖頭說不。人生走向第八十六個年頭，該恐怕的事情都經歷過，面對死亡反而是最輕省的。她原是上海的千金，戰亂時擠上最後一班火車來到香港。