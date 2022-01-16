男子進店行竊被發現竟當場扮瞓　網民嘲笑：掩耳盜鈴

撰文：OTT
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近日廣東民警巡邏時發現有人在一家炸雞店行竊，而店內男子聽到動靜，竟立即躺在椅子上裝睡，隨後民警將該男子拘捕。網民看了均嘲笑該男子「竟以為可掩耳盜鈴」，令人哭笑不得。