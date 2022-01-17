黑衫男疑上門收陀地反遭5男子狂毆兩分鐘 木棍木梯出齊再迫飲尿

撰文：林穎嵐
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今日較早前網上瘋傳一段影片，一名男子在一個疑是裝修單位的地方遭多名男子狂毆，眾人對話中透露該名男子隻身到上址「收陀地」，最後卻遭人狂毆至頭部流血不止。