港聞
娛樂
生活
科技
國際
經濟
觀點
體育
健康
好食玩飛
女生
熱話
中國
藝文格物
影像
社區
更多
服務
登入
港聞
娛樂
生活
科技
國際
經濟
觀點
體育
健康
好食玩飛
女生
熱話
中國
藝文格物
影像
社區
港聞
社會新聞
突發
偵查
政情
深度
香港經濟
天氣
娛樂
即時娛樂
電影
眾樂迷
生活
教煮
親子
寵物
職場
好生活
網購攻略
科技
實用教學
數碼生活
遊戲動漫
攝影專區
國際
即時國際
環球趣聞
國際分析
世界專題
紀實影像
經濟
財經快訊
宏觀解讀
地產樓市
專題人訪
觀點
社論
01觀點
周報
體育
即時體育
跑步
Jumper
武備志
動感影像
健康
健康Easy
醫師Easy
醫美Easy
銀髮族
好食玩飛
食玩買
旅遊
活動好去處
女生
知性女生
穿搭筆記
談情說性
美容手帳
熱話
熱爆話題
開罐
研數所
影像熱話
中國
即時中國
大國小事
藝文中國
中國觀察
台灣新聞
藝文格物
一物
形而
藝文
哲學
第二身
扭耳仔
影像
紀實
動感
影像熱話
攝影界
社區
社區專題
18區新聞
隱形香港
社區伙伴
請先登入
享受更多會員獨家優惠及功能！
登入
新聞總覽
港聞
娛樂
生活
科技
國際
經濟
觀點
體育
健康
好食玩飛
女生
熱話
中國
藝文格物
影像
社區
其他服務
訂閱《香港01》周報
乘客搭巴士冇戴好口罩引舌戰 港女怒罵：你戴到入棺材啦
撰文：
OTT
出版：
2022-01-19 15:21
更新：
2022-01-19 15:21
13
近日網上流傳一段巴士罵戰影片，一名年輕女子疑因未戴好口罩引起其他乘客不滿。該女子稱自有皮膚病，但巴士司機沒權力查看其證明。另一位女乘客指現在需做好防疫，反被年輕女子怒罵：你戴口罩戴到入棺材啦！