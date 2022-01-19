乘客搭巴士冇戴好口罩引舌戰　港女怒罵：你戴到入棺材啦

撰文：OTT
出版：更新：
近日網上流傳一段巴士罵戰影片，一名年輕女子疑因未戴好口罩引起其他乘客不滿。該女子稱自有皮膚病，但巴士司機沒權力查看其證明。另一位女乘客指現在需做好防疫，反被年輕女子怒罵：你戴口罩戴到入棺材啦！