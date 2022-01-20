林作搞素人面試當場喪笑 遇著現實版「醬爆」 表演唱歌喜感爆棚

撰文：林穎嵐
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早前林作曾公開表示要成為YouTube第一名，今日較早前林作在個人社交平台上載一段面試素人影片，他當場喪笑表示面試者喜感爆棚。