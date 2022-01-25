中年漢車廂內與人爭執倒地　同車乘客都遭殃：唔戴好口罩仲咁惡

撰文：林穎嵐
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較早前網上流傳一段拍攝於港鐵車廂東鐵線的影片，片中一名藍衫中年漢疑因沒有戴好口罩而與人爭執，中年漢爭執中倒地，其後更與其他乘客爭執，有乘客直言：冇戴好口罩仲咁惡！