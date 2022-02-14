憑實力單身|男神都毒住過情人節？栢天男認戀愛遲鈍：等宇宙安排

撰文：吳美思
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情人節看見街裡愛人一對對，單身人士難免感到空虛寂寞冷，但演員栢天男則認為單身都好正！即使是栢天男這種男神也試過「毒住過」情人節，他認為戀愛不用心急，別「為拍拖而拍」。想知更多他的愛情觀，立即點擊去片！