解鎖神技丨文件夾創意用法大公開 原來咁就可以整理好醬料包

撰文：趙錦添
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01TV生活系列《解鎖神技》為大家發掘大量可以一物多用嘅日常用品。新一集我哋為大家介紹文件夾嘅隱藏功能，原來文件夾可以有好多用途，想知係乜？即刻睇片啦！