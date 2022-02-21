北京冬奧｜網絡宣傳比東京奧運更成功？港設計師笑稱：因為多了我

撰文：姜庚宇 蔡苡柔
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從2008年北京奧運，到2012年倫敦奧運，再到2022年北京冬奧，年僅25歲的香港設計師、名人經紀黃朗曦（Pallas Wong）「親身參與」三屆的奧運，只是身分都不相同。