60歲江華翻唱《裙下之臣》獲大讚　近過萬網友點讚留言

撰文：羅子璇
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現年60歲江華於幕前神隱多年，在去年12月宣布復出幕前，市場重心放在內地市場，他拍攝抖音表示會加入直播帶貨行列。早前的直播帶貨中銷情很差，被網友嘲笑人氣大不如前。