現年39歲的陳法拉即使已是人妻兼人母,但樣貌身材依然keep得好好,完全沒有半點去走樣,是不少人心目中的女神。然而法拉日前於IG post了一段短片,片中的她竟然變醜了,嚇壞了一眾網民。她留言表示:「double tap if you think I should do more comedy #thisisnotmyface」叫大家如果覺得她應該演多些喜劇就點讚。其實法拉是用了濾鏡特效將自己變得面目全非,來搞吓笑,而她這個醜女樣的確充滿喜感。有網民就留言讚她:「好可愛」、「好搞笑」,但亦有網民表示:「好恐怖」、「好嚇人」、「做返真正嘅你吧」。