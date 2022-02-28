裝修速成班︱屋企牆身及浴室發霉點算好？ 師傅教你2招翻新小技巧

撰文：陳尚欣
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香港潮濕的天氣令人非常頭痛，家中的牆壁及浴室的玻璃膠，都非常容易出現發霉的黑點。那麼究竟有甚麼方法可以由根源入手除霉呢？今集《裝修速成班》一樣請來裝修學院導師Kova，教你2招翻新小技巧！