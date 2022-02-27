財政預算案鼓勵先洗未來錢？商户批支援離地：三個月之後都係要還

撰文：李澤民
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為了減輕抗疫期間市民的經濟壓力，陳茂波在新一份的財政預算案決定派發一萬元電子消費券。有網民認為，有好一定數量的店舖經已結業，拿着一萬元應該到哪裏刺激經濟...