現年40歲的陳茵媺(Aimee)自從跟陳豪結婚組織家庭後,就以家庭為重心,打理家庭和照顧子女。但Aimee一樣keep住靚靚,也不時在IG分享她的穿搭。日前,她在IG上載幾張新相,見到她穿了白色lace透視上衣,卻紮了一個丸子頭和戴了眼鏡,性感得來又有點可愛,看來Aimee特意換上新形象呢,她留言寫道︰「Sometimes it just takes a slight change to feel totally different!(有時作出輕微的改變就令整個感覺完全不同了!)」網民大讚Aimee似25歲一樣年輕,而且更愈來愈美,果然是港姐冠軍!