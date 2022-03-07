何超蓮頂唔順隔離生活　發相呻：疫情到底什麼時候能結束

撰文：黃廸暉
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近幾年受疫情影響，中港兩地走的藝人都需要接受隔離生活才可以好好兩岸互走。已故賭王何鴻燊的千金何超蓮也不例外，早前才回香港，現在便已經回到內地接受隔離，但每次都要隔離生活看來令到超蓮相當痛苦。