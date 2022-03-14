裝修速成班︱電視上水泥牆好難搞？ 師傅教你10步驟輕鬆上牆

撰文：陳尚欣
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唔少人為咗慳位，都想將電視掛上牆，但係又怕好難安裝。所以今集《裝修速成班》就搵嚟裝修學院嘅專業導師，教大家點樣將電視掛牆，想知有咩步驟？應該點樣選購材料同工具？即刻點擊睇片啦！