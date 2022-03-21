裝修速成班︱家電冇壞但開唔著？可能電線出問題 $0換線步驟公開

撰文：陳尚欣
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有冇試過檢查過家電正常，但開唔著？咁有可能係電線出咗問題，導致接觸不良。今集《裝修速成班》就搵嚟裝修學院嘅專業導師，教大家點樣更換壞咗嘅電線，想知有咩步驟？應該點樣選購材料同工具？即刻點擊睇片啦！