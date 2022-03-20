社會需要正向思維　更要認清問題根本

撰文：李澤民
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隱形香港一連報道兩個關於兩位抗疫前線的故事，分別是一位關注清潔工的基層組織者，以及一位送物資給染疫劏房户的社工。報道出街，不知道能否為社會帶來正能量。但採訪期間我們找到負能量的來源...