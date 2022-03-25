陳瀅慶祝IG粉絲突破70萬　女神穿上粉紅水著派福利

撰文：王佳芝
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女神陳瀅近期喜歡於個人社交平台晒靚相，繼日前大晒旅行相後。今日（24日）又在社交平台晒出一段短片，片中女神穿著一件過的粉紅色泳衣於海灘上寫上「700」加愛心，大晒白滑玉背，相當吸睛。