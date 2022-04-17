增課外活動支援　免基層學童「輸在起跑線」

撰文：李澤民
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一位年僅11歲的學生，在鵝頸橋天橋底為賺取學費，彈結他賣藝。該賣藝孩子名Angus，與母親相依為命。疫情令媽媽無工開，學了兩年古典結他的Angus，決定來鵝頸橋賣藝賺學費...