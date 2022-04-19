黎姿一家五口身在上海　隔離逾30日：很難想像

撰文：吳宇峰
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早前傳出淡出娛樂圈多年的黎姿，將參加《乘風破浪的姐姐》第3季，而她的確身處上海，令人相當期待。黎姿上載新片到社交網，自爆已在上海隔離超過30日，而且並非獨自一人，而是一家五口同身在上海接受封控。