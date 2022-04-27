解鎖神技丨蠟燭殘跡愈捽愈多 各種妙法輕鬆消除頑固污跡

撰文：吳梓翹
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01TV生活系列《解鎖神技》為大家發掘各種清潔妙法。 倒瀉香薰蠟燭唔似倒瀉水咁簡單，今集我哋為大家介紹4招輕鬆消除蠟燭殘跡嘅妙法。 想知點做？即刻睇片啦！