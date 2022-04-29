鍾麗緹直播哭訴：不要對我太多要求，我已經51歲

撰文：陳尚欣
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51歲鍾麗緹2016年再嫁，與男星張倫碩婚後與三名女兒組成五口之家，不時大曬家庭樂，夫妻間非常恩愛。近日鍾麗緹直播時卻突然淚崩，哭訴一直以來的壓力，令人大感心痛。