解鎖神技丨氣球隱藏用途大公開 防滑變身層出不窮

撰文：吳梓翹
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01TV生活系列《解鎖神技》為大家發掘大量可以一物多用嘅日常用品。今集我哋為大家介紹氣球嘅隱藏用途，原來氣球除左用嚟吹漲之外，仲可以有好多神秘用途！想知點用？即刻睇片啦！