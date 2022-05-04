楊思琦廣州冇人認得　介紹美食被轟︰表情太浮誇

撰文：王佳芝
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現年43歲的楊思琦在去年開始在內地發展，不時在抖音拍片跟粉絲分享近況。日前，她在抖音貼上一段在廣州上下九步行街吃特色小色的片段，卻被網民狂轟她的反應浮誇，而且在街上沒有戴好口罩。