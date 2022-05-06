【有咩好食】記者實試南記芫荽系列 連可樂都要配芫荽？

撰文：鍾瑞龍
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【米線關注組】召集各位芫荽迷！南記粉麵今次推出「芫茜蓉湯底米線」，湯底中加入大量芫荽蓉以及多款配料，再配南記首創芫荽底可樂，入口每啖都充滿荽味！如還嫌不夠，更可以加購鮮芫荽，各位芫荽迷又有冇興趣一試？