私家車跨欄式越壆逆駕　網民形容：成個動作流暢又自然

撰文：曾雁翔
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甚麼逆駕是最出位？網上流傳一則車Cam片段，顯示眾車輛在等候轉燈期間，一輛紅色私家車從對面線，剷上路壆迎面駛來，最終安全着陸逆線，幸沒有釀成重大事故，有網民形容：「不得不讚，完美過線」。