小美父親設靈　郭富城抵達靈堂致哀場面混亂

撰文：王佳芝
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郭富城經理人小美（原名梁美薇）的父親梁桂榮於4月26日壽終積閏享壽佰齡。約下午5時45分，郭富城一家分成兩車先後抵達殯儀館。郭富城與太太先行落車讓記者拍攝。