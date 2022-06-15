袁嘉敏歐遊意外確診新冠肺炎　取消地中海行程：比想像要辛苦

撰文：陳尚欣
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歐洲多國早前已放寬入境限制，已接種足夠疫苗不需要隔離，甚至已解除口罩令。4月初忽然炮轟鍾培生父子的袁嘉敏亦到歐洲旅遊中，6月15日在社交網自爆確診新冠肺炎。
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