林作出100萬「挑戰」陳凱琳弟弟血統　被嫌少要問媽媽借500萬

撰文：吳美思
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香港「抽水王」林作繼早前的港姐「豬趴」論後，又一新挑戰。日前林作質疑香港藝人陳凱琳（Grace）的龍鳳胎弟弟Derek並不像爸爸，提出Derek去驗DNA證實一下。
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