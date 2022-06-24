古天樂秘密簽女新人　40吋長腿何天嵐外形搶鏡

撰文：王佳芝
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古天樂公司天下一旗下擁有林峯、周秀娜、姜皓文等實力派演員，而且亦有余香凝、廖子妤、袁澧林、張蔓莎、胡子彤、林家熙等較為年輕的演員，位位都是娛樂圈舉足輕重，或是甚有潛質的後起之秀。
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