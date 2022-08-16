朱千雪開出三大條件復出拍劇！陳豪爭住向高層反映

撰文：王佳芝
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陳豪（阿Mo）和朱千雪（Tracy）今日（13/8）以嘉賓身份現身尖沙咀出席醫學品牌開幕禮。講到護膚，阿Mo笑指自己是大懶蟲，對保養皮膚毫無心得，而且經常令到愛妻陳茵媺甚為不滿。
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