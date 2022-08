陳凱琳 (Grace) 一向與家人關係極close,她與爸爸媽媽、家姐和弟弟出名好感情,昨日是Grace的爸爸生日,她特地於IG出post為爸爸賀壽。Grace用英文留言表示:「CAN WE ALL WISH DADDY CHAN A BIG HAPPY BIRTHDAY! 🎂🎉🎁Forever Daddy’s LITTLE GIRL! 👧🏻👨🏻 (P.S. This edit took me an hour, hope he appreciates it 😂🤟🏻) 」她祝爸爸生日快樂,指自己永遠是爸爸的小女孩,又透露她用了成個鐘來剪輯這些照片,希望爸爸會欣賞。Grace公開了多張她小時候與爸爸的溫馨合照,相中的她十分可愛,更同爸爸長得相當似樣。網民都紛紛留言為陳爸爸送上生日祝福。