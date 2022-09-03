林志穎手術後肌肉量急跌 172cm高自爆最新體重令人擔心 太瘦了

撰文：王佳芝
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47歲林志穎7月22日在台灣桃園發生嚴重車禍，面部及肩膀有多處骨折，已接受數次手術治療，並低調回家休養。他在8月31日再度更新IG，驚爆住院一個月體重暴跌10KG﹗
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