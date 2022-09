現年50歲的黎姿(現名馬黎珈而)自小就是美人胚子,即使已為三女之母一樣保養得宜,嫁給富商馬廷強後只做闊太,反而為弟弟黎嬰孭起公司,成為醫學美容上市公司的CEO。今日(14/9),黎姿在Instagram的限時動態上載一條影片,當中見到她坐在輪椅上,並控制輪椅原地轉了一圈,疑似不慎受傷:「Really need to carefully next time.(下次真係要小心啲!)」雖然如此,黎姿仍然選擇堅持上班,認真勤力:「#開完一日會#希望無(冇)嚇親人」!