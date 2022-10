前華姐冠軍張曦雯(Kelly)出名樣靚身材正,不時在社交網站公開靚相大騷Fit爆零贅肉身形,令女生羨慕男生愛慕。今日(12/10),她便在IG曬出一系列身穿緊身白色T恤的靚相並寫道:「7am by the harbour(朝早七點背靠海港)」,搞到不少人忍不住「畀Like」,好友姜麗文更留言指她晨早流流着得咁「行」:「Da hell u look like that at 7am with just a white tee and baggy pants?(搞乜鬼你朝早七點鐘就着白色Tee同闊腳褲)」。值得留意的是,相中的Kelly疑似因為穿上重Pad內衣,搞到出現「怪胸」效果。