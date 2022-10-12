張繼聰確診新冠肺炎　忍痛取消演唱會

撰文：陳尚欣
出版：更新：
張繼聰事隔多年再搞演會，原打算本月15日在麥花臣場館舉行《Welcome to route 37》演唱會，可惜張繼聰於昨日（11日）確診新冠肺炎，現按相關防疫規定接受隔離，無奈忍痛取消演唱會。
娛樂無窮
更多影片內容