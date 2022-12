有「Ball后」之稱的薛芷倫 (Fanny) 於本月10日度過了她的59歲生日,日前她就於她的IG分享了天下第一關鄭紹康 (Francis) 為她慶祝生日的靚相,並留言表示:「It’s my birthday week 💞💞💞 Thanks Francis for my first cake and well wishes 🌸🎂💕」而Francis亦有在IG出post祝賀壽星女:「Over 20 years of friendship, happy birthday to Fanny! 🤩🎂🥂 」相中的Fanny樣貌愈見精緻,即使已年近60歲,但臉部肌膚依然十分緊緻,五官輪廓更是像極Barbie公仔似的,加上齊蔭丸子頭以及時尚年輕的打扮,竟散發出陣陣少女味。