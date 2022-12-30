48歲向海嵐瞓身力谷品牌升呢做老闆娘　反人體工學Sell健康性感

撰文：王佳芝
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凍齡有術的向海嵐（Anne）早前入股保健產品，由星級代言人「升呢」兼任老闆娘。日前，Anne以一襲低胸長裙為產品拍攝廣告，期間更度身訂做多個拗腰、曲腿等高難度「甫士」，務求展現「不一樣」的性感優雅。
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