市區重建｜深水埗兼善里擬永久封閉　街坊嘆失鄰里關係盼保留

市區重建區於2021年刊憲，公佈長沙灣兼善里與福華街一帶重建項目；並自去年4月起收購、安置居民；惟在今年2月，運輸及物流局表示，兼善里會在重建後永久關閉。



「兼善里居民關注組」今日（24日）召開記者會指，希望保留兼善里。有居民認為，重建項目本身無問題，但希望可保留兼善里，讓一眾街坊可重拾社區關係；也有居民認為，兼善里本身有潛力融和藝術，為社區帶來不同氣象。



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關注組發言人李德明指，兼善里有超過50年歷史。而兼善里作為內街，本身為居內居民、以至其他人，提供穿越青山道至昌華街的走道，且自成一個社區。

街坊組織自發清潔街道 感相當自豪

街坊在2018年組織關注組，自發清潔街道後，建立好鄰舍關係，事事一呼百應；居民亦為此感到相當自豪，但質疑政府卻在未有諮詢居民下，宣佈兼善里永久關閉，故一班居民希望反映意見。

舊街坊憂「只會變商場」

居於兼善里超過30年的陳女士指，過去兼善里最風光是70、80年代，當時地段稱得上不錯，且街坊街里間已有良好的社區關係；直到關注組組成後，即使自己已搬離，亦會重回社區參與活動。

陳女士形容，「依家收購到（兼善里）係好彩」，因最初街道屬私人業權，但環境惡劣、過舊下，也有不少街坊表示希望可收回重建，最後難得政府願意收購。

然而今次爭取，是由於兼善里有其獨特性，恐怕重建會喪失原來的社區聯繫，「唔好發展得，全部（地方）攞晒，（否則）只會變商場」。

居於兼善里超過30年的陳女士說，不少街坊表示希望收回重建，但亦希望街道得到保留。（郭梓謙攝）

每逢大時大節街坊都會分享不同資源

街坊英姐就指，自己居於兼善里15年，即使已搬離至大圍公共屋邨，但仍在兼善里一間社企飯堂擔任義工，希望服務街坊之餘，亦能重回社區聚舊。

她稱，兼善里過去衞生惡劣，但經街坊組織關注組後，讓街道環境成功改善；而經歷也讓一眾街坊情誼加深。

每逢大時大節，一眾街坊都會在這空間分享不同資源，成為回憶滿載的地方，故希望兼善里能夠保留。

大學生Richard指，起初認為兼善里環境惡劣，只想盡快搬離；但在籌辦活動後，認為區內有公共空間可以融和藝術發展。（郭梓謙攝）

大學生：由惡劣環境變成公共空間

從中二搬進兼善里的大學生Richard就指，起初認為兼善里環境惡劣，亦談不上有任何鄰里關係，只希望盡快搬離。

但升讀大學、以至接觸關注組後，成功在天台籌辦噴畫活動，將過去堆滿的垃圾一掃而空，也令街坊參與活動；終建立一個融入街坊創意的牆壁。

Richard 又指，兼善里本身是難得的公共空間，「於情於理，都覺得（呢條街）唔好被封閉」。

暫二百多封居民反對信

關注組稱，倘若重建後封閉兼善里，只會令社區關係再難保留，故敦促市建局規劃時，應保留兼善里與其社區特色。關注組又指，現時已收到二百多封居民反對信，期望4月23日諮詢期完結前可收到更多居民意見。

根據市建局文件，重建項目包括兼善里1至44號、福榮街535至573號（單數）福華街544至588號（雙數），青山道473至475A號（單數）。項目總面積約7,377平方米，受影響樓宇則約 90個街號的樓宇；包括約1,497戶，836個業權，總人數約3,149人。