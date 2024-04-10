海輝道公園公開放公眾　設多項康體設施　設計結合奧運元素

佔地約9,500平方米、位於大角咀的海輝道公園今日（10日）起開放予公眾使用，提供一系列康體設施，包括觀景平台、緩跑徑、設有智能健體設施身園地和適合不同年齡兒童的多元共融兒童遊樂場等設施。公園因鄰近港鐵奧運站，設計概念融合奧運會元素，供眾人「打卡」迎巴黎奧運。



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康文署表示，大角咀海輝道花園已與海輝道休憩用地合併為海輝道公園，並於今日開放。公園佔地約9 500平方米，提供一系列康體設施，包括觀景平台、緩跑徑、設有智能健體設施的健身園地和適合不同年齡兒童的多元共融兒童遊樂場等設施。

該署稱，由於公園鄰近港鐵奧運站，其設計概念融合了奧林匹克運動會元素，適逢即將舉行​巴黎奧運會，相信可為市民提供獨特的遊園體驗，並可盡情「打卡」留念。

該署又提醒市民，如欲前往海輝道公園，可由奧運站A出口步行約5分鐘直達，亦可乘搭多條巴士和小巴路線前往。