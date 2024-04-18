星光大道︱新世界旗下NGO營運15年　康文署：僅一份合資格建議書

星光大道現管理、營運和保養工作委託期將本月結束，康文署去年邀請非牟利機構，就星光大道及梳士巴利花園本月開始為期15年的管理、營運、保養和其他優化服務提交建議書。



康文署今日（18日）公布，將由非牟利機構AOS Management (HK) Limited管理，康文署指出，在提交建議書截止日期時，只接獲一份合資格的建議書。據了解，AOS為新世界𣄃下NGO。



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康文署公布，接納非牟利機構AOS Management (HK) Limited就管理、營運及保養位於尖沙咀海濱的星光大道及梳士巴利花園提交的建議書。該機構將由本月20日開始為星光大道及梳士巴利花園提供為期15年的管理、營運及保養服務。合約的首八年為固定合約，經政府檢討AOS Management (HK) Limited的整體表現後，再決定是否延續餘下七年的合約。

將推出多項活動，推廣香港電影及流行文化

根據AOS Management (HK) Limited的建議書，該機構會持續美化星光大道及梳士巴利花園，進一步優化尖沙咀海濱使其成為集藝術、文化、旅遊、康樂及體育於一身的公共空間，以及本地市民和全球旅客必去的景點，AOS Management (HK) Limited並將推出多項活動，繼續推廣香港的電影及流行文化。

康文署去年8月宣布邀請非牟利機構就星光大道及梳士巴利花園的管理、營運及保養工作提交建議書，以物色最合適的非牟利營運者，並於2023年9月21日舉行簡介會。在2023年11月23日截止日期前，康文署接獲一份合資格的建議書，並交由評審委員會根據訂明的準則考慮和評審。

現時星光大道的管理、營運及保養合約將於明日（4月19日）結束。

15年營運期8年屬固定年期 政府檢討表現後可續期7年

康文署在邀請文件訂明在文件列明15年營運期中，首8年屬固定年期，政府檢討表現後可續期7年，而委託管理範圍包括梳士巴利花園、星光大道及餐飲設施，而港府會支付1元象徵式費用委託管理，機構日後須自負盈虧。條款訂明經營所得收入只可全數投入場地持續運作，日後營運者要負責場內所有事項。

消息人士指，今次「中標」AOS Management Limited，屬新世界集團旗下，而有別於過往，康文署去年開放申請營運權時，新增條款如平均月月要有活動、斥資持續優化設施等，而申請資格只限於非牟利機構，同時要自負盈虧。有關安排類近「活化歷史建築伙伴計劃」，過往亦曾有財團為此成立非牟利機構競投有關項目。

類似條款及安排在其他範疇的政策早有先例，如「活化歷史建築伙伴計劃」，申請資格亦為非牟利機構，過往亦有財團為此而成立非牟利機構去競投項目。以二級歷史建築物舊大澳警署為例，透過「活化歷史建築夥伴計劃」，信和集團主要股東黃氏家族成立的非牟利機構「香港歷史文物保育建設有限公司」，將舊大澳警署活化改建成大澳文物酒店，並以非牟利社會企業形式營運至今。

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