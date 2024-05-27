規劃署完成檢視4空置校舍用地　三幅保留作政府機構社區用途

規劃署今日（五月二十七日）公布，經中央調配機制，完成檢視最新一輪共四幅即將空置校舍用地的長遠用途。該四幅用地，分別位於東區、南區、灣仔及大埔，其中三幅用地建議保留作政府、機構或社區用途，餘下一幅用地則建議長遠作住宅用途。



自2011年實施中央調配機制，計及上述四幅用地，至今規劃署已先後檢視共259幅空置或即將空置校舍用地。按該署建議的長遠用途，41幅用地作公營或私營住宅用途，193幅作政府、機構或社區用途。另有25幅位於鄉村範圍的前新界村校空置用地，則建議長遠保留作鄉村式發展、鄉郊用途、休憩用地等。

截至去年12月，大部分用地（157幅）已按建議長遠用途，用作或將用作包括公營及私營房屋及各種政府、機構或社區用途。另外52幅用地可供非政府機構申請作有利社區的短期用途，只有一幅用地可供作短期用途的時間尚需確定。

餘下49幅用地全部或大部分屬私人土地，該類土地的使用一般由私人土地擁有人經參照適用的法定規劃用途及地契條款而決定。