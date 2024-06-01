內地客帶被鋪集體露宿天星碼頭？鄰近商戶：呢兩三日嚟瞓到朝早走

內地客來港旅遊不過夜的新常態，甚至掀起「窮遊」及「特種兵」旅遊，令本港旅遊業界絞盡腦汁吸引他們留港之時，網上近日流傳有不少內地旅客以「另類」方式留港過夜，但並非入住酒店，而是帶備被鋪和紙皮集體在尖沙咀天星碼頭外露宿，為數至少有20多人。



《香港01》今日到現場了解，其中在碼頭經營報檔的商戶向記者證實，最近兩、三日都目睹有約20多名內地客瞓碼頭，他說：「以前冇見過，係呢兩、三日先至有，佢哋瞓到朝早七八點先會走。」



有網民近日在「香港突發事故報料區Facebook群組」上載一組圖片，指目擊一批內地客在尖沙咀天星碼頭外露宿。從圖中可見，該批露宿人士至少有20人，在已拉下鐵閘的天星碼頭入口外，一字排開鋪了紙皮席地而睡，由於人數不少，其他人甚至沿着岸邊有蓋位置繼續鋪紙皮露宿，形成L字排陣。

報檔東主：呢兩三日嚟瞓到朝早走

記者今日(1日)下午5時來到尖沙咀天星碼頭外視察，並未發現有人在露宿或躺着，但在天星碼頭經營報紙檔的東主麥先生向記者證實事件，他稱平日清晨約5時回來開檔，以往都不見有人露宿，至最近兩、三日回來開檔時，發現該批人士在天星碼頭外瞓街，並且會在早上大約7至8時離開。麥先生說：「之前有警察嚟過叫佢哋唔好喺度瞓，但係佢哋都係等警察走咗之後繼續瞓」。

在天星碼頭經營報紙檔的東主麥先生向記者證實有多名內地客集體露宿碼頭。(何倩瑜攝)

麥先生稱，該批露宿人士有約20多人，「（人龍）排到好似條蛇咁」。他又留意到該些露宿人士當中有拖着行李篋，「應該係內地人嚟」。雖然他不清楚該些內地旅客的集體露宿原因，但他起初估計應是有同一目的，例如換領獎券或優惠，才會睡在外面。

碼頭職員：文化中心外都有露宿

記者又向天星碼頭職員查詢，近日是否有換領優惠活動，才導致有人在碼頭外露宿，但職員稱沒有。她指並非返早班，未能留意到是否有人睡在碼頭外，但她在晚上下班時，曾看到有人帶備紙皮到尖沙咀文化中心外露宿，「有啲係內地人嚟，佢哋應該都係冇屋企返」。職員說：「見過有人會送嘢比佢哋食，麵包、公仔麵之類」。

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