內地客帶被鋪集體露宿天星碼頭？鄰近商戶：呢兩三日嚟瞓到朝早走
內地客來港旅遊不過夜的新常態，甚至掀起「窮遊」及「特種兵」旅遊，令本港旅遊業界絞盡腦汁吸引他們留港之時，網上近日流傳有不少內地旅客以「另類」方式留港過夜，但並非入住酒店，而是帶備被鋪和紙皮集體在尖沙咀天星碼頭外露宿，為數至少有20多人。
《香港01》今日到現場了解，其中在碼頭經營報檔的商戶向記者證實，最近兩、三日都目睹有約20多名內地客瞓碼頭，他說：「以前冇見過，係呢兩、三日先至有，佢哋瞓到朝早七八點先會走。」
有網民近日在「香港突發事故報料區Facebook群組」上載一組圖片，指目擊一批內地客在尖沙咀天星碼頭外露宿。從圖中可見，該批露宿人士至少有20人，在已拉下鐵閘的天星碼頭入口外，一字排開鋪了紙皮席地而睡，由於人數不少，其他人甚至沿着岸邊有蓋位置繼續鋪紙皮露宿，形成L字排陣。
報檔東主：呢兩三日嚟瞓到朝早走
記者今日(1日)下午5時來到尖沙咀天星碼頭外視察，並未發現有人在露宿或躺着，但在天星碼頭經營報紙檔的東主麥先生向記者證實事件，他稱平日清晨約5時回來開檔，以往都不見有人露宿，至最近兩、三日回來開檔時，發現該批人士在天星碼頭外瞓街，並且會在早上大約7至8時離開。麥先生說：「之前有警察嚟過叫佢哋唔好喺度瞓，但係佢哋都係等警察走咗之後繼續瞓」。
麥先生稱，該批露宿人士有約20多人，「（人龍）排到好似條蛇咁」。他又留意到該些露宿人士當中有拖着行李篋，「應該係內地人嚟」。雖然他不清楚該些內地旅客的集體露宿原因，但他起初估計應是有同一目的，例如換領獎券或優惠，才會睡在外面。
碼頭職員：文化中心外都有露宿
記者又向天星碼頭職員查詢，近日是否有換領優惠活動，才導致有人在碼頭外露宿，但職員稱沒有。她指並非返早班，未能留意到是否有人睡在碼頭外，但她在晚上下班時，曾看到有人帶備紙皮到尖沙咀文化中心外露宿，「有啲係內地人嚟，佢哋應該都係冇屋企返」。職員說：「見過有人會送嘢比佢哋食，麵包、公仔麵之類」。