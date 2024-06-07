168年上環廣福祠獲升格為一級歷史建築　原供奉在港客死異鄉者

位於上環太平山街的廣福祠本月6日獲古物諮詢委員會確認，將其歷史建築評級提升至一級歷史建築。廣福祠約於1856年落成，原為供奉在香港客死異鄉者亡靈的地方，又名「百姓廟」。現時廣福祠仍繼續運作供華人參神，並保存了一批珍貴文物，如牌匾、石碑、虎門等。



（東華三院提供）

現由東華三院管理的廣福祠，原為供奉在香港客死異鄉者亡靈的地方，由於華人普遍不習慣到西醫醫院問診，又不欲在家中過世，廣福祠漸漸成為病重垂危和去世華人停留之地。後來廣福祠發生「義祠事件」，促使東華醫院成立並為該院發源地。

義祠可供病重垂危的人在內住宿直至離世，惟他們的屍體無人理會及清理，導致環境非常惡劣。直至1869年4月，有政府官員巡查時發現義祠的情況，才引起社會各界對華人醫療的關注。

（東華三院提供）

東華三院主席鄧明慧表示，廣福祠見證了早期香港華人的生活發展，能夠獲升格成為一級歷史建築別具意義。(東華三院提供)

東華三院成立後，廣福祠就歸其管理。東華三院於2017年為廣福祠進行大型復修，拆除廟前遮蓋物回復原貌。東華三院主席鄧明慧表示，廣福祠見證了早期香港華人的生活發展，能夠獲升格成為一級歷史建築別具意義，並期望在不久的將來能夠進一步將廣福祠提升為法定古蹟。

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